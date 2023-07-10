Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

12.03.1800

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Карманов Федор Якимович

Мать: Карманова (Черепягина) Евдокия Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1754

Муж: Мухин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1754

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Иван Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
26.10.1758

Муж: Крестешников Максим Венедиктович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Крестешников Семен Максимович

Отец ребёнка: Крестешников Максим Венедиктович

Рождение ребёнка
09.02.1768

Сын: Крестешников Алексей Максимович

Отец ребёнка: Крестешников Максим Венедиктович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Крестешников Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Крестешников Максим Венедиктович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
12.03.1800
Тверь, город Тверь, Тверская область

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