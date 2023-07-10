Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти12.03.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1754
Муж: Мухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1754
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухин Иван Иванович
Бракосочетание
26.10.1758
Рождение ребёнка
1767
Сын: Крестешников Семен Максимович
Отец ребёнка: Крестешников Максим Венедиктович
Рождение ребёнка
09.02.1768
Сын: Крестешников Алексей Максимович
Отец ребёнка: Крестешников Максим Венедиктович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Крестешников Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Крестешников Максим Венедиктович
Смерть
12.03.1800