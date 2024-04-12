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Финогенов Иван Львов

Место рождения

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
мещанин города Судогды Владимирской губернии
Рождение ребёнка
21.06.1913 ст.

Дочь: Финогенова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Финогенова Елизавета Виварионова

Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.39
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финогенова Елизавета Виварионова

Смерть
Неизвестно
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