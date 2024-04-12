Финогенов Иван Львов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
мещанин города Судогды Владимирской губернии
Рождение ребёнка
21.06.1913 ст.
Дочь: Финогенова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Финогенова Елизавета Виварионова
Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.39
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно