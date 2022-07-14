Кузьминых ?
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Лаптева (Кузьминых) Галина Николаевна12.01.1957 г.р.
Дети
Кузьминых ЕвгенийНеизвестно г.р.
Плишкина (Кузьминых) ТатьянаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плишкина (Кузьминых) Татьяна
Мать ребёнка: Лаптева (Кузьминых) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Евгений
Мать ребёнка: Лаптева (Кузьминых) Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно