Тенихина Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихина Федосья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1887

Дата смерти

19.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1887

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1915 ст.

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1927

Сын: Тенихин Аркадий Фёдорович

Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася Фёдоровна

Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочко Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Фёдор Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.10.1964
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