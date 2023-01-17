Тенихина Федосья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1887
Дата смерти19.10.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1887
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1915 ст.
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
03.05.1927
Сын: Тенихин Аркадий Фёдорович
Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ася Фёдоровна
Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочко Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Тенихин Фёдор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.10.1964