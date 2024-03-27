Рузметов Арип Военврач
Место рожденияКазахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Чимкентский р-н, г. Чимкент, Кзал-Джарский с/с, к/з им. Сталина
Дата рождения05.06.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1919
Отец: Розмат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Рузметов Арип Учетно-послужная картотека Дата рождения: 05.06.1919 Место рождения: Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Чимкентский р-н, г. Чимкент, Кзал-Джарский с/с, к/з им. Сталина Наименование ... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1946
Рождение ребёнка
11.06.1954
Смерть
Неизвестно