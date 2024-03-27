Рузметов Арип Военврач — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРузметов Арип Военврач

Рузметов Арип Военврач

Место рождения

Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Чимкентский р-н, г. Чимкент, Кзал-Джарский с/с, к/з им. Сталина

Дата рождения

05.06.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1919

Отец: Розмат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рузметова (Медведева) Валентина

Военная награда
Неизвестно
Рузметов Арип Учетно-послужная картотека Дата рождения: 05.06.1919 Место рождения: Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Чимкентский р-н, г. Чимкент, Кзал-Джарский с/с, к/з им. Сталина Наименование ... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рузметова (Медведева) Валентина

Рождение ребёнка
11.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рузметова (Медведева) Валентина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.