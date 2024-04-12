Чумирина Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумирина Анна Фоминична

Место рождения

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.06.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумирин Гаврила

Сунгай, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.10.1954

Дочь: Овчинникова Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Чумирин Гаврила

Женихово Тогульский район Алтайский край
Рождение ребёнка
30.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумирин Гаврила

Женихово Тогульский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумирин Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумирин Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумирин Гаврила

Смерть
Неизвестно
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