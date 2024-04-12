Чумирина Анна Фоминична
Место рождения
Дата рождения02.06.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928
Рождение ребёнка
12.11.1951
Сунгай, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.10.1954
Дочь: Овчинникова Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Чумирин Гаврила
Женихово Тогульский район Алтайский край
Рождение ребёнка
30.09.1956
Женихово Тогульский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумирин Гаврила
Смерть
Неизвестно