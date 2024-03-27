Асфандиярова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Галлям Абдуллович
Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла
д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Арслан Абдулович
Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла
д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Муллаяр Абдуллович
Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла
д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Муллагали Абдуллович
Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла
д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Сахитгарей Абдуллович
Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Ягофар Абдуллович
Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Загафар Абдуллович
Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Смерть
Неизвестно