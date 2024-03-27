Асфандиярова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асфандиярова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Галлям Абдуллович

Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Арслан Абдулович

Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Муллаяр Абдуллович

Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Муллагали Абдуллович

Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Сахитгарей Абдуллович

Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла

д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Ягофар Абдуллович

Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла

д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Загафар Абдуллович

Отец ребёнка: Асфандияров Абдулла

д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Смерть
Неизвестно
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