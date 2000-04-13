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Постовалов Алексей Павлович

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Место рождения

Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

28.03.1928

Дата смерти

13.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928

Отец: Постовалов Павел Фирсович

Мать: Таисия Васильевна

Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
07.10.1958

Жена: Иванова Зинаида Георгиевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Зинаида Георгиевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
13.04.2000
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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