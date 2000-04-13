Постовалов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения28.03.1928
Дата смерти13.04.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928
Отец: Постовалов Павел Фирсович
Мать: Таисия Васильевна
Бракосочетание
07.10.1958
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Зинаида Георгиевна
Смерть
13.04.2000
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область