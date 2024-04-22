Скарина Фёкла Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1879 ст.
Отец ребёнка: Скарин Спиридон Семёнович
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.
Дочь: Киселёва Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Скарин Спиридон Семёнович
Смерть
Неизвестно