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Скарина Фёкла Лукьяновна

Место рождения

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Скарин Спиридон Семёнович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1879 ст.

Сын: Скарин Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Скарин Спиридон Семёнович

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.

Дочь: Киселёва Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Скарин Спиридон Семёнович

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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