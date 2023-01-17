Гошно Варвара Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агрипина Лукьянова
Отец ребёнка: Гошно Лукьян Яковлев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гошно Иван Лукьянов
Отец ребёнка: Гошно Лукьян Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гошно Лукьян Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1804