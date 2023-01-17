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Гошно Варвара Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агрипина Лукьянова

Отец ребёнка: Гошно Лукьян Яковлев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гошно Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Гошно Лукьян Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Лукьян Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1804
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