Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Спиридон Ермолаевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Богданов Спиридон Ермолаевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1867

Дочь: (Богданова) Прасковья Спиридоновна

Отец ребёнка: Богданов Спиридон Ермолаевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Богданов Тихон Спиридонович

Отец ребёнка: Богданов Спиридон Ермолаевич

Рождение ребёнка
12.04.1882 ст.

Сын: Богданов Георгий Спиридонович

Отец ребёнка: Богданов Спиридон Ермолаевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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