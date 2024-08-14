Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Богданов Спиридон Ермолаевич
Рождение ребёнка
21.07.1867
Дочь: (Богданова) Прасковья Спиридоновна
Отец ребёнка: Богданов Спиридон Ермолаевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Богданов Тихон Спиридонович
Отец ребёнка: Богданов Спиридон Ермолаевич
Рождение ребёнка
12.04.1882 ст.
Сын: Богданов Георгий Спиридонович
Отец ребёнка: Богданов Спиридон Ермолаевич
Смерть
Неизвестно