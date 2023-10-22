Галкин Кирилл Осипович
Место рождения
Дата рождения12.03.1901
Дата смерти13.09.1983
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Рая Кирилловна
Мать ребёнка: Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Галкина Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Галкина Татьяна
Рождение ребёнка
12.12.1929
Сын: Галкин Николай Кириллович
Мать ребёнка: Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна
Смерть
13.09.1983
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область