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Галкин Кирилл Осипович

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Место рождения

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.03.1901

Дата смерти

13.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1901

Отец: Галкин Осип Егорович

Мать: Галкина Варвара Афанасьевна??

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Рая Кирилловна

Мать ребёнка: Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Виктор Кириллович

Мать ребёнка: Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Галкина Татьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Галкина Татьяна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Галкин Николай Кириллович

Мать ребёнка: Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.09.1983
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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