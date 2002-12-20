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Ларионов Петр Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1930

Дата смерти

20.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1956

Дочь: Королева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
18.10.1966

Сын: Ларионов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
26.02.?

Дочь: Карасева Ирина Петровна

Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Александр Петрович

Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Яковлевна

Смерть
20.12.2002
поселок Солнечный, Кемеровская область
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