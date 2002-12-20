Ларионов Петр Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1930
Дата смерти20.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1956
Дочь: Королева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.10.1966
Сын: Ларионов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
26.02.?
Дочь: Карасева Ирина Петровна
Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Александр Петрович
Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Яковлевна
Смерть
20.12.2002
поселок Солнечный, Кемеровская область