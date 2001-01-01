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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лукерья Федосеевна
Отец ребёнка: Долинко Федосей
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Федосеевна
Отец ребёнка: Долинко Федосей
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Полевенко Надежда Федосеевна
Отец ребёнка: Долинко Федосей
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Долинко Вера Федосеевна
Отец ребёнка: Долинко Федосей
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Васильева Любовь Федосеевна
Отец ребёнка: Долинко Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Долинко Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долинко Федосей