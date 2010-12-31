Быков Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1939
Дата смерти31.12.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Алла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Алла Андреевна
Смерть
31.12.2010
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов
Похороны
Неизвестно
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов