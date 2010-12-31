Быков Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1939

Дата смерти

31.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Алла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Алла Андреевна

Смерть
31.12.2010
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов
Похороны
Неизвестно
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов
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