Левитина (Хотимская) Перла Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитина (Хотимская) Перла Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хотимский Израиль

Мать: Хотимская Сара

Рождение ребёнка
1897

Сын: Левитин Израиль (Александр) Исаакович

Отец ребёнка: Левитин Исаак (Ицка Лейзеров)

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Левитин Финеес Исаакович

Отец ребёнка: Левитин Исаак (Ицка Лейзеров)

Рождение ребёнка
1904

Сын: Левитин Зиновий Исаакович

Отец ребёнка: Левитин Исаак (Ицка Лейзеров)

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левитин Исаак (Ицка Лейзеров)

Смерть
Неизвестно
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