Левитина (Хотимская) Перла Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хотимский Израиль
Мать: Хотимская Сара
Рождение ребёнка
1897
Сын: Левитин Израиль (Александр) Исаакович
Отец ребёнка: Левитин Исаак (Ицка Лейзеров)
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Левитин Исаак (Ицка Лейзеров)
Рождение ребёнка
1904
Сын: Левитин Зиновий Исаакович
Отец ребёнка: Левитин Исаак (Ицка Лейзеров)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно