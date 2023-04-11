Шевчук Андрей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1982
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1982
Отец: Шевчук Валерий
Мать: Шевчук Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.2009
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности