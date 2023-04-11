Шевчук Андрей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук Андрей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

2009 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1982

Отец: Шевчук Валерий

Мать: Шевчук Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.2009

Сын: Шевчук Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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