Чернега Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернега Николай Петрович

Чернега Николай Петрович

avatar

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

1920

Дата смерти

09.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Чернега Петр Лаврентьевич

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Военная служба
06.04.1944
Ивашков, Одеська область
Род войск: 41 стр.полк 84 стр. див., 78 стр.див. и др. Воинское звание: рядовой, красноармеец, автоматчик Призван: Чечельницкий РВК, Украинская ССР, Винницкая обл. | Чечельницкая вол. Ольгопольского у... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
09.04.1945
Австрия
Убит 09.04.1945 Место захоронения Австрия, с. Халикенкереуз, в районе церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close