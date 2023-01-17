Чернега Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти09.04.1945
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Чернега Петр Лаврентьевич
Мать: не указана
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Военная служба
06.04.1944
Род войск: 41 стр.полк 84 стр. див., 78 стр.див. и др. Воинское звание: рядовой, красноармеец, автоматчик Призван: Чечельницкий РВК, Украинская ССР, Винницкая обл. | Чечельницкая вол. Ольгопольского у... Показать все
Место жительства
Неизвестно
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
09.04.1945
Австрия
Убит 09.04.1945 Место захоронения Австрия, с. Халикенкереуз, в районе церкви