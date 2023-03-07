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Трегубов Ларион Леонтьев

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Место рождения

поч. Верхоилганский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Трегубов Леонтий Иванов

Мать: Трегубова Мелания Елфимова

поч. Верхоилганский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
поч. Верхоилганский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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