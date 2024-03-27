Анна
Место рожденияТуркменская ССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухтарама Аннаевна
Мать ребёнка: Файза Мирасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Файза Мирасовна
Смерть
Неизвестно
Туркменская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Туркменская ССР