Желнин Степан Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Хохрина Ирина Степанова
Мать ребёнка: Желнина Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Желнин Иван Степанов
Мать ребёнка: Желнина Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Зворыгина Матрона Степанова
Мать ребёнка: Желнина Стефанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1745