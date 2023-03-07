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Желнин Степан Яковлев

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Желнин Яков (Якушко) Софонеев

Мать: Желнина Дарья Дмитриева

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Хохрина Ирина Степанова

Мать ребёнка: Желнина Стефанида Иванова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Желнин Иван Степанов

Мать ребёнка: Желнина Стефанида Иванова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Зворыгина Матрона Степанова

Мать ребёнка: Желнина Стефанида Иванова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Стефанида Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1745
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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