Челомбитько Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челомбитько Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1959

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959

Отец: Челомбитько Алексей Федорович

Мать: Челомбитько Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
31.12.1980

Дочь: Челомбитько Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Челомбитько Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челомбитько Наталья Геннадьевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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