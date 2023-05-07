Челомбитько Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959
Рождение ребёнка
31.12.1980
Дочь: Челомбитько Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Челомбитько Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
20.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челомбитько Наталья Геннадьевна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область