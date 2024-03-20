Heller Johann Friedrich
Место рожденияШтольпе, Померания, Германия
Дата рождения08.01.1786
Дата смерти26.03.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1814
Мать ребёнка: Heller Julie
Раппин, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.05.1816
Дочь: Bertha
Мать ребёнка: Heller Julie
Раппин, Лифляндия, Российская Империя
Упоминание
Неизвестно
https://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Heller | https://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Heller
Смерть
26.03.1849
Раппин, Лифляндия, Российская Империя