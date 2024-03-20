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Heller Johann Friedrich

Место рождения

Штольпе, Померания, Германия

Дата рождения

08.01.1786

Дата смерти

26.03.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Штольпе, Померания, Германия
Рождение ребёнка
16.08.1814

Сын: Heller Friedrich Gustav

Мать ребёнка: Heller Julie

Раппин, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.05.1816

Дочь: Bertha

Мать ребёнка: Heller Julie

Раппин, Лифляндия, Российская Империя
Упоминание
Неизвестно
https://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Heller | https://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Heller
Смерть
26.03.1849
Раппин, Лифляндия, Российская Империя
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