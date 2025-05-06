Горкина (Ловля) Наталия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти30.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Козьма Яковлевич
Мать: Ирина Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.07.1955