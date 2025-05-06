Горкина (Ловля) Наталия Кузьминична 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горкина (Ловля) Наталия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

30.07.1955

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Козьма Яковлевич

Мать: Ирина Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горкин Николай Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.07.1955

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