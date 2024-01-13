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Рябцева Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Рябцев Филипп Ильич

Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич

Рождение ребёнка
19.11.1859

Сын: Рябцев Роман Ильич

Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич

ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1863

Сын: Рябцев Иван Ильич

Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич

ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельник Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесун Анна Ильинична

Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич

Смерть
1895
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