Рябцева Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Рябцев Филипп Ильич
Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1859
Сын: Рябцев Роман Ильич
Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич
ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1863
Сын: Рябцев Иван Ильич
Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич
ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельник Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесун Анна Ильинична
Отец ребёнка: Рябцев Илья Васильевич
Смерть
1895