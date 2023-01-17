Басманова (Малышева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басманова (Малышева) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1911

Муж: Басманов Елизар

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Осипова Валентина Елизаровна

Отец ребёнка: Басманов Елизар

Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрёмин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баронникова Анна Елизаровна

Отец ребёнка: Басманов Елизар

Смерть
Около 1978
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