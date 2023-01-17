Басманова (Малышева) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малышев Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1911
Муж: Басманов Елизар
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Осипова Валентина Елизаровна
Отец ребёнка: Басманов Елизар
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрёмин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баронникова Анна Елизаровна
Отец ребёнка: Басманов Елизар
Смерть
Около 1978