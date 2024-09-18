Белянина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1822
Дочь: Панкова (Белянина) Мария Васильева
Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов
Рождение ребёнка
?.02.1830
Дочь: Домнина (Белянина) Васса Васильева
Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.09.1832
Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов
Рождение ребёнка
?.07.1833
Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов
Место жительства
28.02.1834
Ревизская сказка, 8-я ревизия.Семья № 36
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов
Смерть
До 1853