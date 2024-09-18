Белянина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1853

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1822

Дочь: Панкова (Белянина) Мария Васильева

Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.02.1830

Дочь: Домнина (Белянина) Васса Васильева

Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около ?.09.1832

Сын: Белянин Самуил Васильев

Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.07.1833

Сын: Белянин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
28.02.1834
Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Ревизская сказка, 8-я ревизия.Семья № 36
Рождение ребёнка
1835

Сын: Белянин Федор Васильев

Отец ребёнка: Белянин Василий Иванов

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
До 1853

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