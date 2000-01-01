Мухина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мухина Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мухин Виктор Ильич
Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мухин Михаил Ильич
Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мухин Юрий Ильич
Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мухин Николай Ильич
Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мухин Сергей Ильич
Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мухина Вера Ильинична
Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Илья Егорович
Смерть
Неизвестно