Мухина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мухина Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мухин Виктор Ильич

Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мухин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мухин Юрий Ильич

Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мухин Николай Ильич

Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мухин Сергей Ильич

Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мухина Вера Ильинична

Отец ребёнка: Мухин Илья Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Илья Егорович

Смерть
Неизвестно
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