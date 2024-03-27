Суздальницкий Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1913

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1913

Отец: Суздальницкий Зелик

Мать: Суздальницкая (Паперная) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1997

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