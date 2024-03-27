Суздальницкий Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1913
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1913
Отец: Суздальницкий Зелик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1997