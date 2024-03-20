Ухтомская (Ивановская) Антонина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухтомская (Ивановская) Антонина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1880

Дочь: Аглаида Павловна

Отец ребёнка: Ухтомский Кн. Павел Петрович

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кн. Ухтомский Петр Павлович

Отец ребёнка: Ухтомский Кн. Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухтомский Кн. Павел Петрович

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