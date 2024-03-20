Ухтомская (Ивановская) Антонина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1880
Дочь: Аглаида Павловна
Отец ребёнка: Ухтомский Кн. Павел Петрович
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кн. Ухтомский Петр Павлович
Отец ребёнка: Ухтомский Кн. Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно