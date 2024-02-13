Зимненкова (Клименко) Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова (Зимненкова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зимненков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Зимненкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Зимненков Иван Васильевич
Смерть
2014