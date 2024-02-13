Зимненкова (Клименко) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимненкова (Клименко) Анна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова (Зимненкова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зимненков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимненков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Зимненкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Зимненков Иван Васильевич

Смерть
2014

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