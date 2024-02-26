Василий Никитин (Ович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Никитин (Ович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

До 1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1708 г.р.
Около 1733 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1754 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Яковлева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Логинова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Анфиноген Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Кирила Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сава Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Меланья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Василий Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Ларион Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)

Смерть
1756
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Пыжова Аксинья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Федор Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Прасковья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Фома Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)

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