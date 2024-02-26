Василий Никитин (Ович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1700
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Яковлева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Логинова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Кирила Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Сава Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Меланья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Ларион Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)
Смерть
1756
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Пыжова Аксинья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Федор Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Прасковья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Фома Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Логинова (Вна)