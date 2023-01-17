Кочкина (Костина) Евдокия Несторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Костин Нестор Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.
Дочь: Кочкина София Фёдоровна
Отец ребёнка: Кочкин Фёдор Кириллович
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 16 сентября 1891 г. Воприемник села Адышевского крестьянина Нестора Афанасиева Костина дочь девица Анна. (Ф. 237, оп. 226, д. 330, л. 45 (об), 46.
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.
Дочь: Федосимова Дария Фёдоровна
Отец ребёнка: Кочкин Фёдор Кириллович
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 12 марта. Воспреемник - села Адышевского крест. Павла Несторова Костина жена Ольга Иванова (Ф.237, оп. 226, д. 495)
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.
Дочь: Пушкарева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Кочкин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Кочкин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
19.01.1904
Отец ребёнка: Кочкин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
18.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Кочкин Фёдор Кириллович
Крещен 20.03. в Покровской церкви с. Адышево. Крестный - крестьянин Кочкин Матфей Георгиев. Источник: ГАКО, Ф. 237, оп. 226, д. 1194 , л. 11.
Рождение ребёнка
06.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Кочкин Фёдор Кириллович
ГАКО, Ф. 237, оп. 227, д. 2704, л. 14 об, 15. Крестный из д. Епимаховской крестьянин Иван Стефанов Фечищев.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно