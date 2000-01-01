Лаврухин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Лаврухин Федор
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.08.1960
Сын: Лаврухин Андрей
Мать ребёнка: Лаврухина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кульбачевская Елена Викторовна
Мать ребёнка: Первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся
Мать ребёнка: Первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврухина Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Лаврухина Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Первая жена
Смерть
1980