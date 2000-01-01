Лаврухин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Лаврухин Федор

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.08.1960

Сын: Лаврухин Андрей

Мать ребёнка: Лаврухина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кульбачевская Елена Викторовна

Мать ребёнка: Первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся

Мать ребёнка: Первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврухина Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Лаврухина Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Первая жена

Смерть
1980
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