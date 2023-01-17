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Крупина Минодора Терентьева

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Место рождения

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

18.09.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
26.01.1868

Муж: Крупин Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Крупин Павел Иванович

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1885

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Крупин Павел Иванович

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Смерть
18.09.1911
Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
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