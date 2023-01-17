Крупина Минодора Терентьева
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти18.09.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1868
Рождение ребёнка
01.02.1881
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Крупин Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1885
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Крупин Павел Иванович
Смерть
18.09.1911