Колосова (Неелова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Неелова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1780

Дата смерти

11.04.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
11.04.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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