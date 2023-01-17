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Калужинов Григорий Иванович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Калужинов Иван Алексеевич

Мать: Калужинова Меланья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Калужинов Даниил

Мать ребёнка: Калужинова Ирина

Рождение ребёнка
1813

Сын: Калужинов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Ирина

Смерть
Неизвестно
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