Калужинов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Калужинов Иван Алексеевич
Мать: Калужинова Меланья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Калужинов Даниил
Мать ребёнка: Калужинова Ирина
Рождение ребёнка
1813
Сын: Калужинов Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Калужинова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калужинова Ирина
Смерть
Неизвестно