Поплавная Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавная Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Поплавной Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Поплавной Алексей Демьянович

селение Чистый Ручей; Тюхтетский район; Красноярский край
Рождение ребёнка
17.08.1931

Дочь: Головко Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Поплавной Алексей Демьянович

Рождение ребёнка
29.04.1939

Сын: Поплавной Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Поплавной Алексей Демьянович

город Боготол; Красноярский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Поплавной Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Поплавной Алексей Демьянович

Смерть
Неизвестно
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