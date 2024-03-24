Поплавная Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
20.11.1925
Сын: Поплавной Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Поплавной Алексей Демьянович
селение Чистый Ручей; Тюхтетский район; Красноярский край
Рождение ребёнка
17.08.1931
Дочь: Головко Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Поплавной Алексей Демьянович
Рождение ребёнка
29.04.1939
Сын: Поплавной Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Поплавной Алексей Демьянович
город Боготол; Красноярский край
Рождение ребёнка
1940
Сын: Поплавной Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Поплавной Алексей Демьянович
Смерть
Неизвестно