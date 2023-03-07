Лукин Иван
Место рожденияд. Поречье Корчевского уезда Тверской губернии
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поречье Корчевского уезда Тверской губернии
крестьянин д.Поречье - место рождения неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1896 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Ильинична
Поречье, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д/р 08.05.1896 не совсем понятно - по карточке учета