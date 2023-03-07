Лукин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Иван

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Место рождения

д. Поречье Корчевского уезда Тверской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поречье Корчевского уезда Тверской губернии
крестьянин д.Поречье - место рождения неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1896 ст.

Сын: Смирнов Василий Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Ильинична

Поречье, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д/р 08.05.1896 не совсем понятно - по карточке учета
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