Башкиров Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкиров Иван Сергеевич

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Место рождения

Завод-Нырты, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1926

Дата смерти

05.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Завод-Нырты, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.02.1945
Валч, Польша
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