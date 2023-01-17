Башкиров Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти05.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
05.02.1945
Валч, Польша