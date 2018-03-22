Козина Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1956

Дата смерти

22.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1956

Отец: Карманов Константин

Мать: Карманова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Козин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
03.05.1975

Дочь: Медведева (Козина) Марина Александровна

Отец ребёнка: Козин Александр Михайлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1977

Сын: Козин Константин Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.03.2018

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