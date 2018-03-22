Козина Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1956
Дата смерти22.03.2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1956
Отец: Карманов Константин
Мать: Карманова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Козин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
03.05.1975
Дочь: Медведева (Козина) Марина Александровна
Отец ребёнка: Козин Александр Михайлович
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1977
Сын: Козин Константин Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.03.2018