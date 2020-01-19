Масальская (Тихонова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масальская (Тихонова) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.10.1948

Дата смерти

19.01.2020

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1948

Отец: Тихонов Яков Степанович

Мать: Тихонова Пелагея Илларионовна

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масальский Евгений Васильевич

Узбекистан, Ташкентская обл, Бостанлыкский рн, п.Азадбаш
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масальский Евгений Васильевич

Смерть
19.01.2020
Толбазы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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