Масальская (Тихонова) Валентина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1948
Дата смерти19.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1948
Рождение ребёнка
03.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масальский Евгений Васильевич
Узбекистан, Ташкентская обл, Бостанлыкский рн, п.Азадбаш
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2020
Толбазы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан