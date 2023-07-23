Параскева Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1791 ст.
В исповедной ведомости 1830 года она ошибочно записана как Параскева Пахомовна 1793г.р. ЦГА 203-747-1157 слайд 182
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Сын: Семён Пахомович
Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Ефимия Пахомовна
Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Марина Пахомовна
Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Домника Пахомовна
Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Тихон Пахомович
Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахом Тимофеевич
Смерть
Неизвестно