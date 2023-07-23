Параскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

В исповедной ведомости 1830 года она ошибочно записана как Параскева Пахомовна 1793г.р. ЦГА 203-747-1157 слайд 182
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Семён Пахомович

Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Иосиф или Осип Пахомович

Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Ефимия Пахомовна

Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Марина Пахомовна

Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Домника Пахомовна

Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Тихон Пахомович

Отец ребёнка: Пахом Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахом Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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