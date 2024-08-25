Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Даминов Зейнатдин МухаммадАмин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиззульвафа Гаффан
Рождение ребёнка
07.12.1888 ст.
Сын: Даминов Нигматулла Гатаулла Зайнетдин
Мать ребёнка: Гиззульвафа Гаффан
Рождение ребёнка
06.12.1890 ст.
Дочь: Даминова Хоснульвафа Гатаулла Зайнетдин
Мать ребёнка: Гиззульвафа Гаффан
Смерть
Неизвестно