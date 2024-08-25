Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Даминов Зейнатдин МухаммадАмин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиззульвафа Гаффан

Рождение ребёнка
07.12.1888 ст.

Сын: Даминов Нигматулла Гатаулла Зайнетдин

Мать ребёнка: Гиззульвафа Гаффан

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.12.1890 ст.

Дочь: Даминова Хоснульвафа Гатаулла Зайнетдин

Мать ребёнка: Гиззульвафа Гаффан

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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