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Григорьева Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1933

Дата смерти

21.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1933

Отец: Левин Иван Петрович

Мать: Евдокимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1958

Дочь: Сутягина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
21.12.1959

Дочь: Григорьева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
09.07.1963

Дочь: Григорьева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Иван Алексеевич

Смерть
21.12.2012
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