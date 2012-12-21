Григорьева Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1933
Дата смерти21.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1933
Отец: Левин Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1958
Дочь: Сутягина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.12.1959
Дочь: Григорьева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
09.07.1963
Дочь: Григорьева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2012