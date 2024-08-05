Третьякова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1905
Сын: Третьяков Николай Павлович
Отец ребёнка: Третьяков Павел ?? Стефанович
Рождение ребёнка
02.03.1911
Дочь: (Третьякова) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел ?? Стефанович
Рождение ребёнка
21.04.1915
Сын: Третьяков Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Третьяков Павел ?? Стефанович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Третьяков Владимир Павлович
Отец ребёнка: Третьяков Павел ?? Стефанович
Смерть
Неизвестно