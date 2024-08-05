Третьякова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова Анна Николаевна

Третьякова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Павел ?? Стефанович

Рождение ребёнка
19.11.1905

Сын: Третьяков Николай Павлович

Отец ребёнка: Третьяков Павел ?? Стефанович

Рождение ребёнка
02.03.1911

Дочь: (Третьякова) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел ?? Стефанович

Рождение ребёнка
21.04.1915

Сын: Третьяков Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Третьяков Павел ?? Стефанович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Третьяков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Третьяков Павел ?? Стефанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.