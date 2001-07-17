Архипов Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Валентин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1939

Дата смерти

17.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1968

Сын: Архипов Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Яковлева Людмила Александровна

Сумы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Людмила Александровна

Смерть
17.07.2001
Братск, город Братск, Иркутская область
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