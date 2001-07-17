Архипов Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1939
Дата смерти17.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1968
Сын: Архипов Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Яковлева Людмила Александровна
Сумы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2001
Братск, город Братск, Иркутская область