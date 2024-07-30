Елкин Архип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкин Архип Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1639 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1689 г.р.
Вычислено 1694 г.р.
Вычислено 1702 г.р.
Вычислено 1713 г.р.

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1639 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1689 ст.

Сын: Елкин Семен Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.

Сын: Елкин Зот Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Сын: Елкин Федор Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Сын: Елкин Иван Архипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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