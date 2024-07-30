Елкин Архип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1639 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1639 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1689 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.
Сын: Елкин Зот Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Сын: Елкин Иван Архипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно