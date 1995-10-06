(Vasilyeva) Ekaterina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Vasilyeva) Ekaterina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
1933 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1927

Дочь: Pyshkina Tamara

Отец ребёнка: Kalmikov Ivan

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kalmikov Ivan

Рождение ребёнка
19.02.1933

Сын: Kalmikov Yuriy

Отец ребёнка: Kalmikov Ivan

Tashkent, Uzbekistan
Смерть
1964
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