(Vasilyeva) Ekaterina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1927
Дочь: Pyshkina Tamara
Отец ребёнка: Kalmikov Ivan
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kalmikov Ivan
Рождение ребёнка
19.02.1933
Сын: Kalmikov Yuriy
Отец ребёнка: Kalmikov Ivan
Tashkent, Uzbekistan
Смерть
1964