Мыльников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыльников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыльников Александр Иванович

Мать ребёнка: Лебедева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мыльникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лебедева Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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